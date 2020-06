¿Acosaban sexualmente a Vanessa Guillén? Investigadores dicen no tener información “creíble” que respalde esa alegación

TEXAS – Oficiales del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos dijeron que no tienen reportes o información creíble sobre las alegaciones de que la soldado desparecida Vanessa Guillén fue asaltada sexualmente.

En las redes sociales han circulado especulaciones de que Guillén estaba siendo acosada sexualmente.

La madre de Vanessa, Gloria, ha dicho que su hija -antes de desaparecer- estaba siendo objeto de acoso sexual por parte de un sargento, quien también habría acosado a otras soldados, pero Vanessa no mencionó un nombre, reportó o identificó a una persona.

