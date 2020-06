Investigan la misteriosa muerte en un incendio en un apartamento de Florida

Una persona ha resultado muerta después de un incendio, este domingo por la tarde, dentro de un complejo de apartamentos en Dania Beach (Florida).

El jefe de Bomberos y Rescate, Michael Kane, de la Oficina del Sheriff de Broward señaló que justo antes de las 4pm del domingo fueron llamadas por un incendio que se había producido en un triplex situado en la 413 Phippen Waiters Road.

Te puede interesar: Tragedia familiar: Bebé sigue desaparecido en Florida tras un triple homicidio y un suicidio

One person is killed after a fire inside a Dania Beach apartment. #fire #DaniaBeach https://t.co/T1Sh28QYKH

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 15, 2020