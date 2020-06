Aumenta a $50,000 la recompensa para encontrar a Vanessa Guillén; su familia exige una investigación independiente

“A ellos no les creo nada", dice Gloria Guillén acerca de los investigadores militares

HOUSTON – La desesperación y el coraje de la madre de Vanessa Guillén, la militar hispana que lleva ya casi dos meses desaparecida, quedaron desplegados en una reunión vía Zoom con medios informativos el martes.

Destrozada, pero con valor, la madre exigió una investigación independiente.

“A ellos (investigadores militares) no les creo nada. Ellos se van a tapar, tienen que venir investigadores de afuera”, dijo Gloria Guillén, la madre de Vanessa.

Entre lágrimas y gritos pidió el regreso de su hija y compartió que toda la situación le ha causado problemas de salud.

“No sabemos nada de mi niña, ya casi son dos meses y no nos dicen nada, encuentren a mi hija”, agregó.

“Ya no aguanto más, ya no duermo. Mi cara me lo dice todo. Pregúntele a mi hija (Mayra) me estoy poniendo mal de salud. Ya no puedo”, explicó con desesperación la madre.

El propósito de la reunión convocada por LULAC de Houston fue para anunciar que la organización cívica estaría donando $25,000 dólares a la búsqueda de Guillén. Con la nueva cantidad la recompensa aumenta a $50,000 dólares.

El lunes el Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos informó que aumentaría de $15,000 a $25,000 dólares la recompensa en el caso de Guillén.

A esa cantidad se le pueden sumar los $5,000 dólares que donó el rapero Baby Bash de Houston este pasado fin de semana.

En la conferencia participó la representante de Texas, Sylvia García (D), y se comprometió a exigir una investigación transparente.

“Hasta ahora no se le han dado las respuestas que necesita la familia de Vanessa. Hay demasiadas preguntas y muchas inconsistencias en lo que se ha informado hasta ahora”, dijo García.

La representante dijo que el FBI se ha involucrado, pero confesó no saber exactamente cuál es el papel de la agencia en la investigación.

“No se nos ha dicho qué tan extensa es la participación del FBI y necesitamos saberlo para asegurarnos que se utilizan todos los recursos para encontrar a Vanessa”, agregó la representante.

Oficiales del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos dijeron que no tienen reportes o información creíble sobre las alegaciones de que la soldado desparecida fue asaltada sexualmente.

En las redes sociales han circulado especulaciones de que Guillén estaba siendo acosada sexualmente. La madre de la soldado hispana también ha declarado a los medios informativos que su hija estaba siendo acosada sexualmente por un sargento, pero Guillén no mencionó un nombre, reportó o identificó a una persona.

El Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos también reportó que no se ha encontrado información que la desaparición de Guillén esta conectada con la desaparición del militar Gregory Wedel-Morales, quien ha estado desaparecido desde el 20 de agosto, 2019.

“A estas alturas de la investigación no existe información creíble o reporte que Vanessa Guillén estaba siendo asaltada sexualmente, o que este caso tiene una relación con la del militar Gregory Wedel-Morales, quien desapareció en Killeen, Texas”, indicó el comunicado del Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos.

“Estamos completamente enfocados en el caso de Vanessa y estamos persiguiendo agresivamente cada pieza de información creíble y cada pista en la investigación”, agregó el comunicado.

El Comando informó que más de 150 personas han sido entrevistadas en el caso de Guillén.

García dijo que su oficina seguirá insistiendo en que se investigue hasta las últimas consecuencias las alegaciones de asalto sexual.

“No es la primera vez que acusaciones de acoso sexual surgen en el ejercito de los Estados Unidos y en este caso voy asegurarme de que se persigan todas las pistas”, comentó García.

