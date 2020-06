No solo su hija, Mireddys, la esposa de Daddy Yankee también ha perdido mucho peso

View this post on Instagram

#daddyyankee #mireddysgonzalez #jesaaelys #michi #ayalatusiervo #kimeermaideer Felicidades felicitaciones feliz cumpleaños que cumpas muchos más años que la pases súper feliz jefe y jefa del movimiento del Reggaetón todo empezó desde el año 1990 Ramón Luis Ayala Rodríguez queriendo ser el mejor Beisbolista del mundo luego desgraciadamente le hirieron su pierna y mira quien estaba pendiente a el siempre hasta cuando no era millonario Mireddys González luego le dijeron que no podía volver a jugar béisbol fue ahí donde a Mireddys González se le ocurrió que regresará al cantó y el juro quedarse con el cantó hasta la fecha el es el mejor de todos los tiempos muchas gracias por enseñarnos tanto ejemplos lindos Mireddys González la jefa de jefas por ser tan humilde como El Big Boss Daddy Yankee Ramón Luis Ayala Rodríguez ayudando a los más necesitados he entendido que lo hacen de todo corazón con los que más pueden ayudar eres una gran mujer boricua a seguir este estado lo dedico desde Managua Nicaragua América Latina América Central 505 extensión del país eres única jefa mujeres como tu están en peligro de extinción espero que hayas pasado un excelente cumpleaños junto a Ramón Luis Ayala Rodríguez Daddy Yankee DY @mireddys que Jesucristo te bendiga y te proteja siempre donde quiera que anden siempre a vos y toda tu familia aunque no se que fue de la vida de tu hija Yamilet pero eres única y muy especial te quiero muchísimo jefa no eres perfecta pero tu humildad y tu corazón basta con eso para que te queramos bastante jefa muchas gracias por demostrarnos que la mujer buena si existe yo antes pensaba que no existía pero cuando me di cuenta de ti de tu maravillosa historia me di cuenta que si existe la mujer buena y maravillosa historia increíble la tuya Mireddys historia de lucha caída eres una mujer emprendedora que no te das por vencida tan fácilmente una mujer así deberíamos encontrar todo nosotros los solteros que Jesucristo nos la de. @daddyyankee @jesaaelys @jahmarpr @michi_mm_ @ayalatusiervo @kimeermaideer @lila.vegaa muchas bendiciones y protección de Jesucristo para ustedes y toda su familia donde quiera que anden siempre para todos y todas mis fans KM.