Ricky Martin y sus palabras de amor para Pablo Alborán luego de que compartiera que es gay

Luego de que Pablo Alborán decidiera salir del clóset públicamente a través de un valiente y cálido mensaje en su cuenta de Instagram, fueron muchos los famosos y amigos que decidieron salir a apoyarle y brindarle amor. Uno de ellos fue Ricky Martin.

Ricky fue uno de los primeros en comentar el video de la confesión de Alborán con estas palabras llenas de amor:

“Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces”.

Recordemos que Ricky Martin, como antesala de lo que luego contaría en detalle en su libro ‘Yo’, decidió salir del clóset públicamente en el 2010. A través de un extenso comunicado explicó sus miedos, sus años ocultando quién era y su temor de perder la carrera si lo hacía. Sin embargo, sentía que ya era tiempo de ser libre, hasta de si mismo y con estas palabras lo plasmó de manera contundente:

“Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”.

Ricky no fue el único famoso y colega de Alborán que salió a brindarle apoyo, amor, felicitarlo y acompañarlo en este proceso liberador. Aquí te compartimos algunos de los mensajes de sus amigos.

“Los que te conocemos sabemos la calidad de ser humano y amigo q eres, esto solo es una muestra q tu corazón está lleno de cosas enormes que aún el mundo no conoce completamente, así que cuenta con nosotros siempre porque la mejor etapa de tu vida aún está por empezar,, lo que realmente nos impresiona es que vas a sacar música nuevaaaaaa, esa es la verdadera noticia y esperamos que en esos planes estemos nosotros de nuevo,,, te queremos hermano!!!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼”, Piso 21.

“Que bello abrir tu corazón y que triste que en estos tiempos haya gente que sigue juzgando y atacando… A quien ames no debería de importarle a NADIE… Lo único que importa es tu felicidad!! Eres un bello ser humano! 🙌🏻 Te mando mucho amor!! ❤️”, Andrea Legarreta.

“Ayer, Hoy, Siempre: solamente Pablo. Se trata de eso. ❤️ Mucho amor amigo mío”, Laura Pausini.

“Querido Pablo, que lindo que seas tan honesto, sincero y sobre toda las cosas que seas libre y cada vez más feliz . Abrazo amigo 💪🏼”, Carlos Baute.

“Que bonito eres Pablo.♥️”, Miguel Ángel Silvestre.

“Si antes te admiraba hoy te admiro más, en un mundo 🌍 que necesita más amor y menos odio ❤️”, Maribel Guardia.

