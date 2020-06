Alejandra Espinoza viaja en carretera por Estados Unidos para dar un gran anuncio que es…

Será la presentadora de 'Nuestra Belleza Latina: El reencuentro'

Alejandra Espinoza, junto a su esposo Aníbal Marrero, su hijo Mateo y parte de su familia, emprendió una aventura por carretera desde Los Angeles a Miami para protagonizar un nuevo capítulo en su vida profesional: ser la presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina: El reencuentro’.

Es que este domingo 12 de julio a las 8/ 7 PM Centro por la cadena Univision, será el gran estreno de ‘Nuestra Belleza Latina: El Reencuentro’, donde se revivirán los mejores y más controversiales momentos donde, por primera vez en la historia, se reunirán los personajes más memorables para debatir y analizar el que es y ha sido desde el 2007 el programa más emblemático de la televisión hispana en Estados Unidos.

¿Quiénes? Sus 11 Reinas, los jueces, ex concursantes y personalidades de la televisión se reencuentran para rememorar uno de los concursos de talentos que ha marcado las últimas décadas de la televisión hispana.

Por esto, hablamos en exclusiva con la primera reina y la que será la presentadora de este especial, Alejandra Espinoza, quien nos cuenta cómo se siente, qué habrá en este especial y nos comparte cómo está viviendo este viaje tan especial con la familia en carretera.

-Ale, ¿Qué significa para ti ser la presentadora del especial del reality que cambió tu vida?

Alejandra Espinoza: ‘Nuestra Belleza Latina’ tiene un lugar muy especial en mi corazón y formar parte de especiales como estos me llena de mucha ilusión. Además de haber sido la primer ganadora, soy gran fan del programa, de todas las participantes y reinas que han salido del concurso, me da mucha alegría haber sido testigo de tantos sueños cumplidos.

-¿Qué es lo que vamos a ver?

A.E.: Vamos a recordar y platicar con los personajes memorables, revivir sus historias y recordar los mejores momentos de ‘Nuestra Belleza Latina’.

-¿Con quién tienes ganas de reencontrarte y por qué?

A.E.: Al haber sido la primer ganadora me tocó disfrutar de todas las temporadas y ver los logros de muchas que ahora son mis amigas y colegas, así que estoy loca por verlas a todas y poder revivir lo que para muchas de nosotras fue uno de los mejores años de nuestras vidas.

-¿Cuál es esa pregunta que te quedó por hacer y que en este especial no te perdonarías que se te volviera a escapar?

A.E.: Como gané por voto del público, le preguntaría a los jueces cuál hubiese sido su decisión si en sus manos hubiese estado escoger la ganadora.

-Durante la cuarentena, las reinas, con tu iniciativa, coronaron a quienes están en primera línea en el frente de batalla: las personas que trabajan en la salud, de algún modo esa fue la antesala de este reencuentro, ¿diste la idea?

A.E.: No para nada, lo de #passthecrown fue algo que se dio muy orgánico y con el apoyo de todas las reinas. Creo se pudo llevar un mensaje muy lindo, aunque los fans de ‘NBL’ siempre quieren rivalizarnos, la verdad es que somos amigas. siempre nos apoyamos y alegramos por los éxitos de las otras.

-¿Qué le dice la Alejandra Espinoza de hoy, presentadora de este especial, a la Alejandra que se presentó al casting y a la que coronaron?

A.E.: No le diría nada. De verdad la dejaría que viviera la vida como lo hizo, que cometiera los errores que cometió y que aprendiera como aprendió, hoy en día soy tan feliz y me siento tan plena que no quisiera cambiar algo que pudiera alterar mi presente.

-Para estar en este especial llevas días en carretera con tu familia viajando desde Los Angeles a Miami, ¿Lo volverías a hacer?

A.E.: Definitivamente. Viajar con mi familia es una de las cosas que siempre quise hacer, no pudimos hacerlo todos los que queríamos por cuestiones laborales por eso estoy segura que en algún momento se va a repetir.

-¿Te da miedo subirte hoy a un avión?

A.E.: La verdad no, pero si prefiero esperar un poco más.

-¿Qué está aprendiendo en este viaje?

A.E.: He aprendido a disfrutar del camino y no pensar tanto en mi destino final. Decidimos salir de Los Angeles con mucho tiempo de anticipación porque queríamos conocer, queríamos ver y no ir con prisas. Disfrutar del camino, pararnos si veíamos un lugar que nos gustaba, bajarnos en algún río o simplemente donde se nos hiciera noche.

-¿Cuál ha sido este momento especial en este viaje que quedará en tu cofre de memorias?

A.E.: Creo que una de las anécdotas más bonitas para mí fue cuando nos paramos a un lado de la carretera, bajo un árbol, a hacer sandwiches y almorzar… Me recordó mucho cuando viajábamos con mis papás y hacíamos lo mismo. Creo que estas son experiencias que mi niño y mis sobrinos van a recordar por siempre al igual que yo siempre te he recordado esos viajes con mis papás.