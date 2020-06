Hallan cadáver masculino en camioneta que celebraba una graduación en Queens

El vehículo tenía un logotipo casero en la puerta que decía "2020 Congrats Grad"

Un hombre fue encontrado muerto ayer en el asiento trasero de un vehículo SUV estacionado en una vía de servicio de Flushing (Queens), informó la policía de Nueva York.

El hombre de 37 años se desplomó en el asiento trasero de un Ford Explorer 2003 y fue descubierto por policías de tránsito alrededor de las 7:30 a.m., cerca de la carretera de servicio Horace Harding Expressway con dirección oeste y la calle 136.

El vehículo tenía un logotipo casero en la puerta que decía “2020 Congrats Grad” y las palabras “Way to go Brandon” y “Congratulations” estaban escritas en las ventanas, lo que presume que la víctima no identificada era pariente de un estudiante recién graduado.

EMS respondió a la ubicación y pronunció al hombre muerto en la escena. El médico forense no ha determinado la causa de la muerte, pero en principio NYPD dijo que no había sospecha de un crimen, reportó New York Post.