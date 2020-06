La rutina en micro bikini de Bárbara de Regil que debes copiar

View this post on Instagram

Muy sencilla solo necesitas ligas y mancuernas pequeñas 💚 de cada uno 5 vueltas con repeticiones hasta que aguante lit 🔥 15 – 20 🔥 Mis mancuernas pesan 5 kilos no es mucho pero duele heavy ( si no tienes mancuernas usa 2 botes de agua 💧Al final hice uno para pecho – 5 vueltas de 20 repeticiones – y al final FINAL salta la cuerda 20 min con descansos entre cada minuto de 10 segundos ( aclaró q estoy en traje de baño 👙 por que ESTÁ CURENTENA estoy todo el día así JAAAAAA ) ☀️