Un Chivahermano en el hockey: El primer presidente latino de una franquicia en la NHL reveló su amor por las Chivas

Xavier Gutiérrez es el nuevo presidente y director general de los Arizona Coyotes de la NHL, es el primer latino que tiene un cargo así en la liga de hockey, pero también es el primero que tiene una conexión fuerte con el fútbol mexicano y con las Chivas, concretamente.

#Sportsbiz: Xavier Gutierrez has become the Presideny/CEO of the Arizona Coyotes. He is also the first Latino president/CEO in NHL history 🏒 pic.twitter.com/LySyTMYV2t

— Minorities in Sports (@MiSportsBiz) June 18, 2020