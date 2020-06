“Un país que no puedo olvidar”: El emotivo mensaje de Pelé para México

El mensaje fue compartido por Marcelo Ebrard, secretario de relaciones exteriores de México

En 2020 se cumplen 50 años del Mundial de México 1970, torneo histórico que culminó con la victoria de Brasil sobre Italia la cual significó que Pelé pudiera levantar su tercera copa mundial.

A pesar de que ha pasado medio siglo, Edson Arantes aún recuerda todo lo que vivió en el que fue su último Mundial y mandó un cariñoso mensaje a México que fue compartido por el secretario de relaciones exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

En el mensaje en video, Pelé agradeció el cariño de la afición azteca y aseguró que es un país que no puede olvidar: “Un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que me dieron y por la manera en que me trataron, y que hasta el día de hoy mantengo presente, fue México. El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno. A la afición mexicana, al pueblo mexicano, les agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”.

Pelé es considerado como uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol y es el único que ha levantado tres veces la copa mundial. Fue nombrado como el mejor jugador del Siglo XX por FIFA.