Alex Zanardi, estable después de su terrible accidente, pero con daño cerebral que podría ser permanente

Alex Zanardi sufre “daños cerebrales graves” y seguirá sedado “hasta al menos el lunes o el martes” a la espera de ver su evolución tras el grave accidente padecido el viernes durante una carrera exhibición en Italia, a bordo de su handbike, informó el hospital en el que está ingresado.

Zanardi se encuentra desde la tarde del viernes en el hospital Le Scotte de Siena, donde superó anoche una operación de neurocirugía de tres horas y está ahora sedado en cuidados intensivos, informó el centro sanitario en un comunicado.

“Zanardi sufre un daño cerebral importante. Puede empeorar, es posible, pero actualmente está estable y esta posibilidad se excluye. Durante la noche, su situación clínica se ha estabilizado. Cuando llegó al hospital estaba en situación crítica”, aseguró el doctor Sabino Scolletta.

“Sus parámetros respiratorios son satisfactorios, aunque, evidentemente, estamos usando un ventilador mecánico”, agregó.

El atleta italiano seguirá sedado en los próximos días y se estudiará su evolución neurológica para decidir si, el lunes o el martes, “se podrá pensar en suspender la sedación”.

Los familiares de Zanardi se encuentran en Siena y le han visitado en la noche del viernes, luego de que sufriera un gravísimo accidente el viernes al impactar con un camión mientras se exhibía con su handbike en la Obiettivo Tricolor, una iniciativa de atletas paralímpicos que empezó el 12 de junio e iba a recorrer toda Italia, de norte a sur.

