Bomberos de Tulsa revelan asistencia real del mitin de Trump. Campaña mintió

Poco menos de 6,200 personas estuvieron presentes en el mitin electoral del presidente Donald Trump en Tula, Oklahoma este sábado.

Las sillas vacías en el primer evento de campaña de Trump en tres meses fueron motivo de burlas el fin de semana ya que la campaña del presidente esperaba un total aforo (19,000) ya que habían recibido más de un millón de solicitudes para ingresar.

Relacionado: Una segunda ronda de pagos de cheques de estímulo podría ser ‘dramática’, dijo Trump

La campaña de Trump dijo inicialmente que la asistencia había sido de 12,000 personas. También expresaron que manifestantes evitaron que los seguidores del presidente llegaran a la escena.

La cifra de 6,200 fue reportada por Forbes y The Hill.

SCOOP: A Tulsa Fire Dept spox confirmed to @Forbes that they clocked turnout at Trump's rally at just under 6,200, far less than the BOK Center's 19,200 capacity.

The campaign had expected enough to warrant a second speech to the overflow section. https://t.co/5j651hSRjs

— Andrew Solender (@AndrewSolender) June 21, 2020