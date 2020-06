FOTOS: Así lucen Trump, Obama, Melania y otros políticos con cambio de sexo de FaceApp

La Primera Dama parece "hermano" de Chris Hemsworth, estrella de 'Thor'

La aplicación FaceApp es una de las más populares en redes sociales, ya que muestra cómo se vería una persona si fuera del sexo opuesto.

Un ejercicio realizado por AP, Daily Mail y con imágenes compartidas en Twitter y Facebook muestran cómo se verían el presidente Donald Trump, el exvicepresidente Joe Biden, la exprimera dama Michelle Obama, así como la primera dama Melania Trump, quien incluso parece “hermano” de la estrella de Hollywood Chris Hemsworth.

El uso de la aplicación comenzó en 2017, pero en fechas recientes ha resurgido su popularidad, pero también alertas, ya que las personas que la utilizan podrían estar compartiendo sus datos personales sin saberlo.

Eso sí, la diversión está asegurada.

Donald Trump

Melania Trump

Joe Biden… y Trump

Biden vs Trump! Who wore it better? #FaceApp pic.twitter.com/QHGvVOdhab — John T Brito (@JayBizzles) June 16, 2020

Bernie Sanders y Kamala Harris

Jared Kushner

We use the face app on Jared Kushner he looks surprisingly like Ivana Trump pic.twitter.com/2imNhydfKk — HyenaOfHollywood #MMXX #OX5034 (@goddamitman) September 27, 2017

Michelle Obama

En redes sociales circulan imágenes de otros políticos menos famosos, incluida Alexandria OcasioCortez.