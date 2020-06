VIDEO: El Marro acusa a AMLO de apoyar al CJNG y confirma alianza con Cártel de Sinaloa

"Esto para ustedes Gobierno rateros, humillaron, hicieron con la familia y les voy a ser una piedra en el zapato", amenaza el Marro

José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder huachicolero del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) acusó al Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y confirmó su alianza con el Cártel de Sinaloa (CDS) a quienes se refirió como los “señores de la frontera“.

Fue mediante un tercer video en el que se exhibió en redes sociales, el mensaje que siguió de otros dos uno de ellos en donde rompió en llanto pues acusó que las autoridades y los del CJNG maltrataron a mujeres..

ZONA DE GUERRA X HUACHICOL #GUANAJUATO VIDEO 3#CELAYA "EL MARRO" CONFIRMA DETENCION DE SU MADRE… Y ALIANZAS C/OTROS CARTELES ÷STOS EL DE SINALOA… "NO LOS VOY A DEJAR ENTRAR" AL CJNG Y VIEJO GONORRIENTO pic.twitter.com/moVGrsoQsX — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 21, 2020

En el último mensaje que el huachicolero difundió, señaló:

“Para que sepan los que le cayeron como son pasados con la gente, pero les hago saber una cosa (…) porque no más vienen con el interés de apoyar a esos (…), pero una cosa sí les digo, aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el huevo trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí (…), primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos (…) no los voy a dejar entrar, pa que sepan, yo no les tengo miedo ni a ustedes, ya se los he comprobado tres veces, mándenme un cuadrito como el que mandaron, para que vean cómo se los arreo, montoneros”, dice el Marro.

“En la mañana mandé un audio para la gente, pero este es para ustedes Gobierno rateros, humillaron, hicieron con la familia y les voy a ser una piedra en el zapato, les voy a rajar su madre van a ver, vendidos, vende países (…) corruptos. Y no crean porque se llevaron a mi madre, ahora pónganla de operadora financiera, jefa de cártel como lo saben hacer, por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos, no crean que a mí me espantan. Váyanse ustedes y el Mencho viejo gonorréico que ni la cara da, ustedes y los jaliscos”, termina el mensaje el huachicolero evidentemente enojado.

