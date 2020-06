Embajada de EE.UU. en México emite alerta de seguridad por violencia en Guanajuato

MÉXICO – Tras los bloqueos y hechos violentos registrados en varias zonas del estado de Guanajuato, donde las autoridades detuvieron a más de 20 personas del cártel de Santa Rosa de Lima, (CSRS), entre ellas la mamá de José Antonio Yepez “El Marro“, líder huachicolero, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos que se encuentren en el país eviten acercarse a la entidad.

La representación diplomática informó que el pasado sábado recibió diversos informes sobre bloqueos y actos de violencia en varios municipios de Guanajuato que se desataron por un operativo para detener a “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

“La Embajada recibió informes de bloqueos no oficiales en curso en los municipios de Celaya, Juventino Rosas, Cortázar, Dolores Hidalgo, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Salvatierra, Tarimoro, San Luis de la Paz y San José Iturbide. Se reportan disparos activos en San Luis de la Paz”, destacó el documento que fue compartido en las redes sociales de la representación diplomática.

Security Alert Message for U.S. Citizens: Guanajuato – Reports of ongoing unofficial roadblocks. https://t.co/uYF0VbBUpN

