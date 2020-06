La policía detiene a Paul Pogba y le incauta su Rolls Royce

Paul Pogba tuvo un pequeño incidente con la policía de Inglaterra, ya que fue detenido, multado y su Rolls Royce fue decomisado.

Según el diario The Sun, la razón de la detención fue que el mediocampista de los Red Devils transitaba en las calles de Mánchester con una matrícula de Francia, cuando la ley en Inglaterra exige que todos los autos deben llevar matrículas de ese país para poder circular.

El jugador debió adquirir una placa nacional en el plazo de 15 días luego de la llegada del vehículo al país donde trabaja, pero no lo hizo y ahora tendrá que asumir las consecuencias.

Pogba fue puesto al tanto de las situación por los agentes, quienes le pidieron las llaves del auto, que fue incautado hasta que el futbolista cubra la multa correspondiente de 186 dólares para liberarlo, más 24 dólares por cada día que el vehículo pase en el corralón.

El automóvil, un Rolls Royce Wraith Black del año 2013, posee 563 caballos de fuerza y está valuado en 381,600 dólares. Se espera que los abogados del jugador solucionen el inconveniente esta semana, ya que el coche no debe estar más de 7 días resguardado por la ley. La noticia se divulgó este domingo, por lo que se estima que la detención fue realizada este mismo fin de semana.

