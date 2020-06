Protestan en Los Ángeles por la muerte de joven hispano en Gardena en manos de LASD

Las calles de Los Ángeles siguen siendo el escenario de protestas en contra del abuso policial, pero esta vez estuvieron motivadas por la muerte de un joven hispano que recibió varios impactos de bala en manos de oficiales del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD).

El rechazo nacional por el uso excesivo de fuerza tomó un nuevo impulso en L.A. tras el incidente que cobró la vida de Andrés Guardado el pasado 18 de junio. Guardado fue abatido a disparos en las inmediaciones del comercio en el que trabajaba.

Andres Guardado's mother speaking at today's vigil. Andres was 18 when #Compton Sheriffs murdered him yesterday. Shooting him in the back 7 times! Police terrorism has no place in our city. We need action! Another family mourns, yet police continue to be funded in our community. pic.twitter.com/v7jy0rKkHG

— Compton Tenants Union (@comptontenants) June 20, 2020