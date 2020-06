Reportan 40 casos positivos por COVID-19 en organizaciones ligamayoristas durante la última semana

Al menos 40 casos positivos por COVID-19 en la última semana en organizaciones del béisbol profesional en los Estados Unidos es el saldo de los más recientes pruebas de diagnóstico hechas por los equipos en las Ligas Mayores, lo que incrementa la incertidumbre respecto a la posibilidad de contar con una temporada en 2020, según reportó este domingo el diario USA Today.

Dicho incremento en el número de infectados de coronavirus solo abre otra dificultad a zanjar en medio de las negociaciones entre las Las Mayores y su Asociación de Jugadores, los cuales siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto a las condiciones salariales para regresar a los diamantes.

Updated: There were 40 positive COVID-19 tests among players and staff members alone last week creating urgency, and, yes, fear in #MLB/#MLBPA 2020 negotiations https://t.co/vYtJ8EHvnc

— Bob Nightengale (@BNightengale) June 21, 2020