Trump subestima a Guaidó. Aclara posición sobre una posible reunión con Maduro

Joe Biden no dudó en criticar la postura del presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el presidente venezolano Nicolás Maduro siempre y cuando sea para negociar una “salida pacífica del poder”.

“Al contrario que la izquierda radical, yo SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi Gobierno siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y contra el régimen opresor de Maduro! ¡Solo me reuniría con Maduro para abordar un tema: una salida pacífica del poder!”, escribió Trump en Twitter.

Relacionado: El inesperado acuerdo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó contra el coronavirus y qué significa para Venezuela

El tweet de Trump llega después de que se conociera una entrevista con el diario digital Axios en el que hacía a un lado a Juan Guaidó, el líder de la oposición que en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Preguntado en esa entrevista por si se arrepentía de su decisión de respaldar a Guaidó como presidente interino de Venezuela, Trump dijo al principio que “no particularmente”, pero luego añadió: “Podría haber vivido con ello o sin ello, pero estaba muy firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela”.

“A Guaidó lo eligieron. Yo creo que no estaba necesariamente a favor: a alguna gente le gustaba, a otra gente no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo en ningún sentido”, agregó Trump.

Relacionado: El oro de Venezuela que quiere Maduro y Guaidó y que está resguardado en el Banco de Inglaterra

En esa misma entrevista expresó que no tendría problema en reunirse con Maduro.

“Quizá sí pensaría en ello. A Maduro le gustaría reunirse (conmigo). Y yo nunca me opongo a reunirme, muy pocas veces me opongo”, dijo Trump. “Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero por ahora, les he dicho que no”.

Esas declaraciones fueron aprovechadas por su rival Joe Biden, quien no dudó en dar en un golpe de campaña y asumir la voz de la mano dura contra el regimen chavista.

“Trump habla fuerte sobre Venezuela, pero admira a criminales y dictadores como Nicolás Maduro”, escribió Biden. “Como presidente, estaré del lado del pueblo venezolano y su democracia“.

Trump talks tough on Venezuela, but admires thugs and dictators like Nicolas Maduro. As President, I will stand with the Venezuelan people and for democracy. https://t.co/eUt28UxyXS — Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020

La aclaración de Trump del lunes pudo ser en respuesta a la maniobra de Biden, aunque el daño al parecer ya estaba hecho.

Estados Unidos ya no reconoce oficialmente a Maduro como presidente de Venezuela, y el pasado marzo presentó cargos por narcoterrorismo contra ese mandatario y ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.

Con información de EFE.