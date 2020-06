¡Horrible tragedia! Niño muere arrollado por podadora en jardín de Nueva York

Un niño de 5 años fue atropellado fatalmente por una cortadora de césped en un extraño accidente hogareño al norte de NYC.

La policía estatal de Nueva York dijo que el niño viajaba en la podadora solo, sin la compañía de un adulto, el miércoles 17 alrededor de las 8:30 p.m., cuando se cayó y fue arrollado por el vehículo, sufriendo heridas graves.

El accidente mortal sucedió en Conewango, unas 50 millas al sur de Buffalo.

El niño fue declarado muerto en el lugar y se inició una investigación sobre el incidente. La policía no dijo si se presentarán cargos contra alguien como responsable de la tragedia, informó New York Post.

