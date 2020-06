Mujer relata cómo un jugador del Liverpool la agredió sexualmente

La agresión ocurrió en enero y hasta ahora fue difundida públicamente

El mediocampista del Liverpool FC Naby Keita se encuentra en el ojo del huracán. El futbolista ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por una mujer en Twitter.

Pontso Dlamini, quien es de Manchester, Reino Unido, hizo varias publicaciones en Twitter, narrando un incidente ocurrido el mes de enero, cuando fue presuntamente agredida por Keita.

Además de describir el incidente completo, también afirmó haber reunido todas las evidencias, que incluyen mensajes y grabaciones. También agregó que se hicieron informes a la policía.

“El 18 de enero de 2020 fui agredida sexualmente por el jugador de @LFC #nabykeita, lo informé a @gmpolice y @MerseyPolice. Con todas las pruebas/grabaciones y llamadas donde su gente solicitó reunirse para disculparse, me dijeron que era su palabra contra la mía. Al diablo el sistema, me falló.”

On the 18th January 2020 I was sexually assaulted by @LFC player #nabykeita.Reported it to @gmpolice and @MerseyPolice.With all evidence/recordings &calls where his people requested to meet to apologise, I was told that it was his word against mine.Fuck the system it failed me. — Pontso Dlamini (@popcornpontso) June 22, 2020

En un tuit de seguimiento, Dlamini afirmó que el incidente tuvo lugar después de que una amiga la invitó a la fiesta de Keita. También agregó que el jugador no pidió un taxi (como le dijo) después de que todos se fueron, y “comenzó a tocar” a Dlamini, e incluso le ofreció dinero en efectivo.

“Mi amiga me invitó a la fiesta de Naby en Formby, al final de la noche, Naby dijo que llamó a un taxi para mí. Él mintió, ¡nunca llegó! Todos se fueron, me dejaron sola, él comenzó a tocarme. Fue entonces cuando me ofreció dinero. ¡Lo rechacé!”

My girl invited me to Naby’s party in Formby, at the end of the night Naby said he called a taxi for me.He lied,It never came!Everyone left,I was left alone, he started touching me.I repeatedly said NO.That’s when he offered me money.I refused it! #womenslivesmatter @MENnewsdesk — Pontso Dlamini (@popcornpontso) June 22, 2020

Dlamini agregó más información sobre sus mensajes de texto con su madre, llamadas telefónicas con alguien que afirmó ser el agente de Keita, y también la evidencia que presentó a la policía.

“Le pregunté a #nabykeita que usara el baño y le envié un mensaje a mi madre, la llamé y ella insistió en que me quedara hablando por teléfono con ella hasta que llegue el taxi. Se enojó cuando notó que estaba hablando por teléfono y me dijo que esperara afuera #justiceforwomen. Estas son las capturas de pantalla que mi madre tomó de su teléfono.”

Asked #nabykeita to use the toilet and messaged my mom,I called her and she insisted I stay on the phone with her till taxi comes. He became angry when he noticed I’m in the phone and told me to wait outside #justiceforwomen. These are the screenshots my mom took from her phone. pic.twitter.com/nDsD5MELKG — Pontso Dlamini (@popcornpontso) June 22, 2020

La publicación de Dlamini llamó la atención. Desafortunadamente, las respuestas que ha estado recibiendo en su mayor parte son de mal gusto. La mayoría de los internautas no creyeron sus afirmaciones. Algunos dijeron que solo busca atención y que el relato no cuadra, expresaron dudas sobre que Keita haya cometido ese tipo de comportamiento e incluso la acusaron de mentir.

