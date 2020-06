Reuniones familiares, iglesias, casinos, bares y hoteles: el coronavirus se dispara de manera distinta en pleno verano

Por Francesco Rodella

Estados Unidos ha registrado en las últimas dos semanas un repunte de contagios de coronavirus en casi la mitad de su territorio, y en algunos estados los aumentos observados han sido de más de un 25%.

Zonas muy afectadas por la pandemia de COVID-19 en la primavera, como Nueva York y otros estados de la costa atlántica, están viendo reducirse la tendencia de nuevos casos, pero las infecciones más recientes se están descontrolando en áreas del Sur y del Oeste. Muchos nuevos contagios son de jóvenes veinteañeros o treintañeros.

El presidente, Donald Trump, ha mantenido en los últimos días que la subida se debe a que se están realizando más pruebas de detección respecto a fases previas de la crisis sanitaria. “Los casos están aumentando porque hacemos muchos más tests que cualquier otro país, y estamos en crecimiento. Con menos pruebas, mostraríamos menos casos”, escribió este martes en la red social Twitter.

Cases are going up in the U.S. because we are testing far more than any other country, and ever expanding. With smaller testing we would show fewer cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020