Acusan por homicidio a los 3 detenidos por la muerte de Ahmaud Arbery en Georgia

BRUNSWICK, Georgia – Un gran jurado acusó de homicidio a los tres detenidos por la muerte del afroamericano Ahmaud Arbery, asesinado a tiros mientras hacía ejercicio en la localidad costera de Brunswick, en Georgia, anunció la fiscal especial a cargo del caso.

all three of Ahmaud Arbery’s murderers got indicted today. we will get him justice. we will not forget you. #AhmaudArbery pic.twitter.com/ds3OeIxQDU

— ✿ ☼ (@lumaxify) June 24, 2020