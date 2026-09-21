FDA retira atún vendido en Nueva York y Nueva Jersey por riesgo de intoxicación

Una alerta sanitaria pone bajo la lupa a un producto que llega con frecuencia a las mesas de Nueva York y Nueva Jersey. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó el retiro de atún distribuido en ambos estados después de detectar niveles elevados de scombrotoxina, una sustancia asociada con la intoxicación escombroide.

El producto fue distribuido por Buckhead Meat Company D.B.A. Trinity Seafood, empresa con sede en Lakewood, Nueva Jersey. De acuerdo con la información de la FDA, el atún se comercializó en cajas de hasta 15 libras, por lo que la advertencia alcanza tanto a establecimientos que manejan grandes volúmenes como a consumidores que pudieron haber adquirido el pescado a través de distintos puntos de venta.

¿Qué es la intoxicación por escombrotoxina?

La intoxicación escombroide, también conocida como scombroid poisoning, ocurre después de consumir determinados pescados que no fueron conservados adecuadamente y desarrollaron niveles elevados de histamina y otras sustancias relacionadas con su descomposición.

A diferencia de otras intoxicaciones alimentarias, el cuadro puede aparecer con una rapidez llamativa. Los síntomas suelen comenzar entre unos minutos y 2 horas después de comer el pescado contaminado. Esa ventana tan corta puede hacer que una persona no relacione de inmediato el malestar con el alimento que acaba de consumir.

Entre las primeras señales se encuentran el enrojecimiento repentino del rostro, sudoración, mareos y náuseas. En algunos casos, el cuadro puede avanzar hacia erupciones en la piel, urticaria, cólicos abdominales y episodios breves de diarrea.

Los síntomas generalmente desaparecen en un periodo de hasta 6 horas. Sin embargo, la rapidez con la que aparecen y la intensidad de las reacciones pueden variar. Por ello, una persona que presente síntomas importantes después de comer pescado debe buscar orientación médica, especialmente si el malestar es intenso o no desaparece.

Un retiro clasificado como Clase II

La FDA informó que el retiro fue iniciado el 24 de julio y que el caso fue clasificado como un recall de Clase II. Esta categoría se utiliza cuando la exposición al producto puede provocar consecuencias adversas para la salud que, por lo general, son temporales o médicamente reversibles.

La clasificación no significa que todas las personas que hayan consumido el producto vayan a enfermar. Tampoco implica que el pescado necesariamente provoque síntomas en cada exposición. La preocupación está relacionada con la posibilidad de que el producto contenga niveles de escombrotoxina capaces de desencadenar la intoxicación.

El origen del problema está relacionado con la conservación del pescado. Cuando determinadas especies se mantienen bajo condiciones inadecuadas de temperatura, pueden producirse cambios químicos que generan histamina. Una vez formada, esta sustancia no se elimina necesariamente mediante una cocción convencional, de modo que cocinar el pescado no debe considerarse una garantía para evitar este tipo de intoxicación.

Para los consumidores de Nueva York y Nueva Jersey, la recomendación práctica es revisar cualquier atún que pueda coincidir con el retiro antes de consumirlo. Si existe alguna duda sobre el producto, su procedencia o si pertenece al lote afectado, lo más prudente es no comerlo hasta confirmar la información correspondiente.

La alerta también resulta relevante para restaurantes, distribuidores y otros negocios que manejan pescado a gran escala. Las cajas de hasta 15 libras indican que parte del producto pudo haber llegado a establecimientos que posteriormente lo utilizan para preparar otros alimentos. En esos casos, la trazabilidad adquiere especial importancia para evitar que el producto continúe circulando.

En particular, si aparecen dificultad para respirar, desmayo o una reacción intensa, la atención médica debe ser inmediata, porque esos signos requieren una valoración urgente y no conviene atribuirlos únicamente a una intoxicación pasajera.

La FDA mantiene los detalles del retiro en su base de datos de alertas, donde los consumidores y operadores de alimentos pueden consultar la información oficial asociada al caso. La agencia recomienda prestar atención a los avisos de retiro y seguir las instrucciones específicas cuando un producto alimenticio sea retirado del mercado.

Aunque la intoxicación escombroide suele ser de corta duración, su aparición repentina puede resultar alarmante. Reconocer señales como enrojecimiento facial, sudoración, mareos, náuseas, urticaria o problemas gastrointestinales después de consumir pescado permite identificar con mayor rapidez que podría tratarse de una reacción vinculada al alimento.

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