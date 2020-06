Alarmante incremento en California: más de 7,000 nuevos casos de coronavirus confirmados el martes

Por tres días consecutivos el estado de California ha reportado cifras alarmantes de nuevos casos de coronavirus, el pasado martes se había registrado el récord de 5,019 casos en un día, pero este miércoles esa cifra subió a 7,149 nuevos hallazgos.

La cifra anunciada este mediodía por el gobernador es superior a la marca más alta por 2,130 casos.

El domingo 21 de junio se confirmaron 4,230 casos, el 22 de junio 5,019 y el 23 de junio 7.149. El incremento se ha dado aceleradamente desde la reapertura económica del estado.

El mandatario regional insiste en que el uso de tapabocas es vital para frenar la propagación del virus y ha emitido una orden ejecutiva que hace que su uso sea obligatorio en el estado.

In the last 14 days, CA has conducted 1,052,101 tests with a #COVID19 positivity rate of 5.1%.

This is an increase that we are tracking very closely.

Californians need to remain vigilant and act responsibly.

Wear a face covering. Wash your hands. Practice physical distancing.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 24, 2020