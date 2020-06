La fórmula de su éxito: Detrás de cada gol de Raúl Jiménez casi siempre está Adama Traoré

Raúl Jiménez pasa por su mejor momento y con 15 tantos es uno de los goleadores más productivos de toda la Premier League, pero su éxito en buena parte se lo debe a su gran compañero Adama Traoré, quien este miércoles nuevamente asistió al mexicano y colaboró en el triunfo de su equipo, el Wolverhampton, que venció 1-0 al Bournemouth.

Fuera de la cancha son buenos amigos y esto se refleja dentro del campo, ya que son grandes cómplices y juntos se han convertido en una de la dupla más letales de la primera división de Inglaterra.

Ambos llegaron juntos a los Wolves en la temporada 2018-19, Jiménez lo hizo procedente del Benfica, mientras que el canterano del Barcelona lo hizo tras jugar en el Middlesbrough. Por separado, ambos han marcado 35 goles y 29 asistencias en 68 duelos de Premier League, FA Cup y UEFA Europa League; juntos han colaborado en 12 goles, 8 de los cuales ha marcado Raúl a pase de Adama y 4 han sido firmados por Troaré a pase de Jiménez, 10 de estos goles han sido en el presente torneo, 7 de ellos anotados por el mexicano, lo que indica que la complicidad entre los dos ha ido en aumento.

Adama Traoré has assisted Raúl Jiménez 7 times in the Premier League this season, the most frequent assister-scorer combo in the competition.

Desafortunadamente para ellos, el próximo torneo sus caminos podrían dividirse, ya que su buen desempeño ha llamado la atención de clubes de élite en Europa, en el caso del mexicano se rumora que la Juventus está muy interesada en adquirir sus servicios y ponerlo al lado de Cristiano Ronaldo, aunque no es la única posibilidad que suena; por otra parte, Troaré podría terminar en el Liverpool, ya que el DT, Jürgen Klopp, ha manifestado su interés por adquirirlo en diversas ocasiones.

Curiosamente, en Internet los hinchas de ambos equipos piden que se vayan juntos, ya que han notado esta gran conexión y es difícil imaginarlos separados uno del otro.

If Liverpool are seriously interested in Adana Traore, they have to buy Raul Jimenez also… They are in sync! What a pair! #WOLBOU pic.twitter.com/kem5MtdekS

— Peter M. Smith (@PeterSmithSings) June 24, 2020