McLaren se une a la lucha contra el racismo y el COVID-19 usando una bandera de arcoíris en su coche de F1

Los tiempos por los que actualmente atravesamos no son nada sencillos, comenzando por todas las afectaciones que ha dejado a su paso la pandemia por Coronavirus. Sin duda alguna, son tiempos en los que necesitamos estar unidos para salir a flote ante cualquier situación que amenaza la integridad de cualquier ser humano.

Por si esto fuera poco, las muestras de racismo ante las personas de color, han continuado demostrando que aún nos falta mucho para revolucionar como sociedad, por ello es indispensable mantenernos en la constante lucha contra este tipo de situaciones.

Un ejemplo de ello es McLaren F1 y el resto de equipos de la F1, quienes se han unido a la iniciativa #WeRaceAsOne (Corremos como uno solo) la cual busca combatir el racismo y apoyar a los afectados por el COVID-19.

Como muestra de esta lucha, McLaren llevará una bandera arcoiris en sus coches y los trajes de carrera de Lando Norris y Carlos Sainz.

McLaren is proud to pledge its support to @F1's #WeRaceAsOne initiative. 🌈

Read more on how we're uniting with Formula 1 to help those affected by the coronavirus crisis and supporting its increased efforts to improve diversity and opportunity across the sport.

— McLaren (@McLarenF1) June 22, 2020