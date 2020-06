“No invertiría en un club costarricense”: Rafa Márquez armó polémica y desató la guerra entre ticos y mexicanos por un tuit

Hace unos días, el director deportivo del club Juventud Escauzuceña de Costa Rica, Bertony Robinson, declaró para ESPN que el excapitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, formaba parte de un grupo de socios españoles y mexicanos que había invertido capital en su equipo, y que incluso el ‘Kaiser’ iría pronto a visitarlos y sería la imagen de la institución.

Tras estas declaraciones, el exjugador del Barcelona dio su versión y a través de su cuenta de Twitter negó que haya inyectado dinero a dicho proyecto.

“Esta información es completamente falsa, si tuviera para invertir, no invertiría (con todo respeto) en un club costarricense”, escribió.

Esta información es completamente falsa, si tuviera para invertir no invertiría (con todo respeto) en un club costarricense https://t.co/4dnCP5hPME

El mensaje levantó polémica ya que los aficionados del país “tico” consideraron que estaba menospreciando el futbol de Costa Rica y como era de esperarse los mexicanos salieron en defensa de su ídolo y se desató la guerra de tuitazos entre ambas aficiones, llevando una de las rivalidades más fuertes de Concacaf a redes sociales.

Estás indignado como si lo que escribió fuera algo malo, él no tiene nada que ver con Costa Rica, no tiene nada que ir a hacer allá, y no es negocio, la liga es pésima.

— Oscarrr 🇹🇷 (@oscarrr30) June 23, 2020