Acusan a un policía latino de Miami de agredir a una mujer negra en un club de striptease: el hombre sigue en prisión

Uno de los dos ex policías de Miami Gardens despedidos el 21 de marzo ha sido arrestado por un incidente adicional que tuvo lugar en enero.

Jordy Yanes Martel, de 30 años, y natural de Hialeah (Florida), fue acusado el jueves de dos cargos por mala conducta y cuatro cargos de agresión a raíz de una investigación que comenzó a petición de la oficina del Fiscal del Distrito del Estado de de Miami. Está detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight con una fianza de $6 mil.

#NOW : State Attoney @KathyFndzRundle announces charges against former @MGPDFL Jordy Yanes Martel w #battery and official #misconduct for incident at @Tootsiescabaret in January. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/i1XYPYU1Eu

Los cargos provienen de un incidente de enero en el que Yanes Martel, entonces oficial de policía, estaba trabajando fuera de servicio en el cabaret Tootsies en la calle 183 de Miami. El gerente del club le pidió a Yanes Martes que le diera una advertencia de violación de reglas a una mujer que le dio una propina a una camarera. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dijo que Yanes Martel “no tenía autoridad legal para detener a la víctima”, que la sacó a la fuerza de su vehículo y que la llevó al suelo, y que puso su rodilla sobre el cuello.

#NEW #INFO: Former @MGPDFL #police officer Jordy Yanes Martel will likely be charged w battery and official misconduct. We confirmed he turned himself in at TGK & State Attoney @KathyFndzRundle will show video of alleged misconduct in her press conference at 230pm. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/utBK9YxFe2

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) June 25, 2020