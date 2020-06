J Balvin se habría burlado de Shakira y Twitter lo ‘cancela’

Varios internautas están criticando al cantante J Balvin por presuntas burlas a la cantante Shakira durante una entrevista que realizó junto a la banda Black Eyed Peas y el artista Maluma para Billboard.

Las celebridades realizaron, cada una desde sus casas, una transmisión en la plataforma Zoom para Billboard para hablar sobre el álbum Translation, de los Black Eyed Peas, que se lanzó el 19 de junio y contiene colaboraciones con Balvin, Maluma, Shakira, Ozuna, Nicky Jam y Becky G.

En la videollamada, la reportera del medio le preguntó a Will.i.am si tuvo que ser más flexible en sus colaboraciones con J Balvin o con Maluma, a lo que él respondió que en realidad fue más flexible con Shakira, comentario con el que hizo referencia al profesionalismo de la famosa.

J Balvin entonces comenzó a reírse de lo dicho por el vocalista de los Black Eyed Peas, reacción que fue criticada por Maluma.

“Hey amigo, eso no es nada gracioso“, dijo Maluma, con seriedad.

“Nunca he trabajado con Shakira. Supongo que así debe ser“, respondió Balvin, entre risas, hecho que puso incómodos a los demás artistas en la plática.

NEW! @billboard interviewed @bep , Maluma and J balvin. Will i am praised Shaki , said that while working he had to be the most flexible with @shakira! Balvin stayed SALTY as always and shaded Queen coz she hasn't worked with him but Maluma was quick to shut him up 🤭 #GirlLikeMe pic.twitter.com/FiqewNt5qn

— ShakiGeorgia (@ShakiGeorgia) June 24, 2020