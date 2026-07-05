Mundial 2026: resultados del 4 de julio y qué partidos se juegan hoy 5 de julio en los octavos de final
Los octavos de final del Mundial de 2026 comenzaron sin sorpresas, con una ajustada victoria para uno de los favoritos
Los octavos de final del Mundial 2026 comenzaron el pasado sábado sin sorpresas, pero con una de las favoritas sufriendo y ganando por la mínima.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 4 de julio comienzo de los octavos de final
Canadá 0-3 Marruecos
Goles
Azzedine Ounahi X2(Marruecos)
Soufiane Rahimi (Marruecos)
Paraguay 0-1 Francia
Goles
Mbappé (Francia)
Partidos del Mundial 2026 – Hoy domingo 5 de julio – Octavos de final
Brasil vs. Noruega
- Hora: 16:00 ET / 13:00 PT
- Sede: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
México vs. Inglaterra
Hora: 20:00 ET / 17:00 PT
Sede: Mexico City Stadium (Estadio Azteca)
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