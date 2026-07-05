Mundial 2026: resultados del 4 de julio y qué partidos se juegan hoy 5 de julio en los octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 comenzaron sin sorpresas, con una ajustada victoria para uno de los favoritos

Jugadores de Paraguay reaccionan después de que Kylian Mbappé (10) de Francia anotara.

Jugadores de Paraguay reaccionan después de que Kylian Mbappé (10) de Francia anotara. Crédito: Martin Meissner | AP

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Por  Alfredo Di Cesare

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzaron el pasado sábado sin sorpresas, pero con una de las favoritas sufriendo y ganando por la mínima.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 4 de julio comienzo de los octavos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Goles

Azzedine Ounahi X2(Marruecos)

Soufiane Rahimi (Marruecos)

Paraguay 0-1 Francia

Goles

Mbappé (Francia)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy domingo 5 de julio – Octavos de final

Brasil vs. Noruega

  • Hora: 16:00 ET / 13:00 PT
  • Sede: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

México vs. Inglaterra

Hora: 20:00 ET / 17:00 PT
Sede: Mexico City Stadium (Estadio Azteca)

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