Mundial 2026: resultados del 4 de julio y qué partidos se juegan hoy 5 de julio en los octavos de final

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzaron el pasado sábado sin sorpresas, pero con una de las favoritas sufriendo y ganando por la mínima.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 4 de julio comienzo de los octavos de final

Canadá 0-3 Marruecos

Goles

Azzedine Ounahi X2(Marruecos)

Soufiane Rahimi (Marruecos)

Paraguay 0-1 Francia

Goles

Mbappé (Francia)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy domingo 5 de julio – Octavos de final

Brasil vs. Noruega

Hora: 16:00 ET / 13:00 PT

Sede: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

México vs. Inglaterra



Hora: 20:00 ET / 17:00 PT

Sede: Mexico City Stadium (Estadio Azteca)



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