Se filtra foto del megacargador secreto de Tesla

Tesla ha apostado no sólo por el lanzamiento de autos eléctricos particulares, sino también por la fabricación de camiones eléctricos que se conviertan en la mejor opción de movilidad en la industria del transporte de carga.

Uno de los principales retos en el camino es contar con la autonomía suficiente para que estos camiones puedan realizar de forma ininterrumpida sus traslados, y esto sólo sería posible con un cargador de gran capacidad como el megacargador de Tesla, del cual ya se ha filtrado una primera imagen.

De la misma manera que los coches de Tesla usan los Superchargers (supercargadores), los Tesla Semi, los camiones eléctricos de Tesla, usarán un Megacharger (megacargador), mucho más potente y capaz de aportar mucha más energía eléctrica.

Con el Semi, Tesla anunció la instalación de una nueva red de cargadores más potente y capaz de recargar estos camiones. Pero la genialidad es que también es posible usar un accesorio en conjunción con los Supercargadores ya existentes. Y ahora, por primera vez, podemos verlo.

De acuerdo con el portal El Español, un grupo de aficionados pudieron obtener una fotografía de un Tesla Semi recargando en un punto en Canadá.

Tesla Semi is charging at the regular Supercharger, I have never seen this before. pic.twitter.com/3I70VgKGYm

— Tesla_yeg (@TeslaYeg) June 24, 2020