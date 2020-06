Florida registra 8,942 casos de coronavirus: se confirma que el rebrote se ha descontrolado

El Departamento de Salud de Florida ha reportado 8,942 nuevos casos de COVID-19 rompiendo así el récord de contagios, que se había establecido en 5,511 el miércoles.

El estado tiene ahora hasta 122,960 casos confirmados y 3,366 muertes asociadas con COVID-19, según los últimos datos publicados por el departamento de salud.

BREAKING UPDATE: Florida confirms nearly 9,000 coronavirus cases in a single day, a new record https://t.co/lDpEVJH7GV

— Miami Herald (@MiamiHerald) June 26, 2020