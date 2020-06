Guerra entre pandilleros Bloods en Brooklyn: arrestos de NYPD y FBI por homicidios y tiroteos

Siete miembros de “Elite Assassin Millas” (EAM), rama de la pandilla callejera “Brooklyn Bloods”, incluido el reputado “padrino” del grupo criminal, fueron arrestados el miércoles por aterrorizar durante años el vecindario East New York con una campaña de violencia armada, crimen organizado y asesinato, dijeron las autoridades.

Enfrentan varias condenas por asesinato y cargos de crimen organizado en la investigación conjunta llevada a cabo por el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI.

Quandel Smothers, de 29 años, conocido como “Chucky”, dirigió al grupo con puño de hierro y en 2011, siendo un adolescente, presuntamente disparó contra un compañero gángster de EAM en una disputa por traición interna y drogas, dijo ayer la oficina del Fiscal Federal de Brooklyn.

“La violencia relacionada con las pandillas genera más violencia, y no toleraremos los crímenes violentos presuntamente cometidos por estos acusados ​​en nuestras comunidades”, dijo el fiscal Richard Donoghue en un comunicado.

Otro miembro del grupo, Tyshawn “Reck” Corbett (30), fue acusado de disparar fatalmente a un pandillero rival llamado Michael Tenorio en 2015, como venganza por el asesinato de un miembro de EAM, dijeron los federales.

“El video de vigilancia del asesinato muestra que Corbett persiguió a Tenorio por el bloque residencial mientras le disparaba, luego continuó disparando a la víctima después de que cayó al suelo“, dijo la fiscalía.

Corbett también está acusado de intentar dos veces matar a tiros al mismo hombre en diferentes ocasiones. Si es declarado culpable de cargos de asesinato, enfrenta cadena perpetua.

Qawon Allen (26) fue acusado de proporcionar el arma utilizada en un asesinato de Glenmore Avenue y enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años en prisión y un máximo de cadena perpetua.

Smothers y los hermanos Devon (29) y Marlon Bristol (32) enfrentan una sentencia mínima obligatoria de cinco años en prisión y un máximo de cadena perpetua.

Y Andrew Campbell y Desmonn “Des” Beckett (27) enfrentan cada uno hasta 10 años de prisión, resumió New York Post.

