Jana Gutiérrez recuerda los días en que la discriminaban por ser una mujer que juega fútbol

Jana Gutiérrez, futbolista del América, ya fue campeona de la Liga MX, además de ser convocada para la Seección Mexicana.

La mediocampista brilla en la cancha y en redes sociales, sin embargo, no siempre fue así. Pese haber nacido en el 2003, en una época de aparentemente más apertura, la joven futbolista fue discriminada por ser mujer, al no poder jugar desde pequeña en un equipo femenil.

En entrevista con la revista GQ, Jana Gutiérrez dijo:

“Lo más difícil fue empezar porque no había liga, no había equipos de femenil, yo inicié jugando con niños y no me pasaban el balón por más que estuviera frente a la portería sola, me empujaban, les daba igual que estuviera ahí.”