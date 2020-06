Yuri le confesó a Karla Martínez que estuvo a punto de suicidarse: “Agarré camino para tirarme de un balcón”

Segundos antes de quitarse la vida la cantante escuchó una voz que le decía: "Quítate la vida. Eres muy bonita, pero mira, vives en tu mansión sola y nadie te quiere, es mejor que te vayas"

Yuri conversó con Karla Martínez, conductora de Despierta América y a ella le realizó fuertes confesiones sobre su vida. En esta entrevista la cantante mexicana confesó que hace varios años vivió un intento de suicidio.

La cantante reveló que justo cuando estaba a punto de quitarse la vida escuchó dos voces, la primera la estaba convenciendo para que se quitara la vida. Y le decía:

“Quítate la vida. Eres muy bonita, pero mira, vives en tu mansión sola y nadie te quiere, es mejor que te vayas, eso te va hacer más feliz. Los hombres solo te quieren para la cama…“.

Entonces ella a esa voz le dio toda la razón: “Todo lo que me dices es verdad, vivo sola, no tengo hijos, no tengo hombres, son de a ratitos…”.

Yuri dice que justo cuando corría hacía el balcón para lanzarse y así quitarse la vida escuchó la otra voz. Ésa que le dijo: “No lo hagas, yo la quito y yo la doy la vida. Si tú te quitas la vida no vas a estar conmigo, no vas a tener paz”.