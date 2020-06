Ana Patricia Gámez de luto: Fallece su papá

La presentadora le escribe una emotiva carta de despedida

Después de 5 años batallando contra el cáncer, fallece don Juan, el padre de Ana Patricia Gámez, quien hace una semanas viajó a México para estar junto a él.

Con el corazón destrozado, Ana Patricia compartió la triste noticia en sus redes sociales con un video de más de 4 minutos en donde hace un paseo en imágenes de su vida con su papito.

Las imágenes viene acompañadas de una emotiva carta de despedida y agradecimiento por lo que le brindó a ella como hija y a sus nietos Giulietta y Gael:

“UN ABRAZO ETERNO HASTA EL CIELO MI VIEJO

Mi amado Padre tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentare llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande. Eres mi gran guerrero que por 5 años lucho contra el cancér y como un fuerte roble no te querías dejar vencer pero Dios así lo decidió y se que hoy estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres mas. Te amare y te extrañare por siempre, gracias por enseñarme desde chiquita a creer en mi misma, eso mismo le enseñaré yo a mis hijos y siempre tendrán el recuerdo de su gran abuelo que los consentía y jugaba tanto con ellos cada que estabas de visita en Miami. Desde el cielo cuídanos siempre Papá, TE AMO DON JUAN ❤️”.

