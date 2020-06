Edwin Luna comparte mensaje de inclusión tras recibir críticas por su orientación sexual

View this post on Instagram

En muchas ocasiones me han atacado o criticado que disque por que soy #Gay no lo soy y me imagino que si así es conmigo cómo deben de ser tan injustos con la comunidad #LGTB aprendamos a respetarnos el uno al otro. Me uno en el camino que van construyendo con #Paz #Amor . #YoRespeto #Equidad