En cámara lenta, la tanga de Lis Vega se perdió entre sus encantos

Orgullosos 42 SI DIOS ME LO PERMITE ESTE AÑO, ORGULLOSA DE DONDE ESTOY EN CUERPO ALMA Y CONCIENCIA, EJEMPLO PARA MUCHAS, ENVIDIA PARA OTRAS, PARA MI ES LO MISMO, AMOR TRANSFORMADO, VEAN LO BUENO DE LAS PERSONAS, TODOS SOMOS SERES ILUMINADOS, TODOS SOMOS UNO, ÚNICOS HE INIGUALABLES ESO ES LO QUE NOS HACE HUMANOS, SE LIBRE, SE TU, SIN FILTRO NI RETOQUE, 🔥🔥🔥🔥 SIN MIEDO 🦋🦋🦋🦋🦋 #selibre #LAPOETADELOURBANO #LACLAVEESTAENELAMOR #miamibeach #FIT #VIDAFITCONLISVEGA SIGANME @LISVEGABEAUTYFIT #FITNESS #FIT #FITNESSMOTIVATION #FITMODEL #FITDANCE #ACTRIZ #CANTAUTORA #BAILARINA #CANTANTE #FIT #MYLIFE #CUBA #MÉXICO #GOODVIBES #CUBANOSPORELMUNDO #MIAMIBEACH