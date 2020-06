La solución para la traición

Aquí les doy cinco pasos para superar una infidelidad

Uno de los momentos sentimentales más dolorosos que puedes vivir es enterarte de una infidelidad de parte de la persona que amas.

Cuando esto ocurre sólo tienes dos opciones; perdonas y dejas atrás lo sucedido para tratar de salvar la relación, o renuncias a la relación y comienzas un nuevo camino.

Si decides perdonar, te deseo buena suerte, y a los que quieran empezar de nuevo, aquí les doy cinco pasos para superar una infidelidad.

Número uno- No juegues a la detective.

Deja de buscar más pruebas. Investigar detalles sobre la amante es una tortura. No importa como era la otra, lo importante es que reconozcas muy bien a la gran mujer que perdió.

Número dos- Llora como una magdalena.

No reprimas tus sentimientos. Estudios demuestran que las lágrimas desechan corticotropina, una de las toxinas que cuando el cuerpo la elimina te ayuda a desahogarte y aliviarte. Pero ojo, a ese llanto ponle fecha de vencimiento.



Número tres- Es hora de rehabilitarte.

Desde hoy, no lo vas a llamar, no le vas contestar, ni vas a seguir sus pasos en las redes sociales. El amor es un vicio igual que el alcohol, y para desintoxicarte tienes que alejarte completamente de él.

Número cuatro- Enamórate de nuevo.

Ojo, no te estoy motivando a buscar pareja, sino, ¡enamórate de ti misma! ¿Cómo? pues cómprate flores, ponte en forma, diviértete haciendo lo que más te gusta, disfruta del amor propio, éste no lastima.

Número cinco- Descubre lo mejor de ti.

Pídele a tus amigos y familiares que te envíen un texto con las cualidades que más admiran de ti, imprímelo y pégalo por todas partes. Y esto te recordará cuan deseada es una mujer como tú.

Sigue estos pasos y te aseguro que superarás ese dolor. Recuerda, de amor nadie se muere.

