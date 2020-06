Bala perdida mata a niña hispana de Chicago mientras veía televisión

Una familia hispana de Chicago llora la muerte de una niña de 10 años después de que fuera víctima de una bala perdida.

Lena Marie Núñez falleció el sábado en la noche. La menor veía televisión en casa de su abuela mientras esperaba por su padre. La bala entró por la ventana e hirió a la pequeña en la cabeza. La niña fue llevada al Stroger Hospital, pero poco se pudo hacer para salvar su vida.

Relacionado: Implante de silicona salva a una mujer de morir por una bala perdida

La Policía investiga el caso. La única hipótesis que se maneja es que un grupo hombres o jóvenes atacó a otro en el vecindario de Logan Square.

Vecinos dijeron a Univision Chicago que al principio creyeron que se trababa de algo relacionado con los juegos pirotécnicos que se han escuchado en el vecindario en las últimas semanas.

“Nos impactamos con lo que pasó y es lamentable, pues yo soy padre, tengo una hija también y un hijo”, dijo Ángelo Rivera a la estación de noticias.

@CTULocal1 No child should have to worry about being hit by a stray bullet. This ten-year-old child was murdered last night. If you're able to donate, here is the gofundme: https://t.co/UHpKY88EP1

— L (@lweschicago) June 29, 2020