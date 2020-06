Ahora sí: Xavi quiere dirigir al Barcelona

Xavi, el histórico mediocampista del Barcelona, ya levantó la mano para dirigir al equipo de sus amores, luego del mal cierre de torneo que está teniendo el equipo, en el que perdieron puntos y le cedieron el liderato al Real Madrid.

Cabe recordar que el DT fue una opción en enero pasado, antes de que llegara Setién al banquillo, pero Xavi no aceptó, debido a que no consideró que las condiciones fueran propicias para su llegada.

“Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo“, reveló en entrevista para el diario Sport.

Xavi has his eyes set on becoming Barcelona coach 👀

Which one of your club's former players would you like as a manager in the future? 💭 pic.twitter.com/oRymDfUbVx

— Soccer AM (@SoccerAM) June 30, 2020