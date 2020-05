Broadway extiende hasta septiembre cierre de teatros y parálisis turística de Nueva York

Una vez más, la industria teatral de Broadway anunció un retraso en su reapertura, lo que compromete miles de empleos directos y otros más que genera como imán turístico en hoteles y gastronomía en Nueva York.

Al cerrar el 12 de marzo se habló de volver el 13 de abril. Luego, el 7 de junio fue anunciada como la fecha de retorno, generando críticas del gobernador Andrew Cuomo por ser empresas “no esenciales”.

Hoy, la presidenta de la Liga de Broadway (TBL), Charlotte St. Martin, anunció que aún no hay fecha específica, pero que en todo caso no sucedería durante el verano oficial, que tradicionalmente en EEUU culmina con el lunes de “Labor Day”, que este accidentado año será el 7 de septiembre.

Mientras, los teatros de Broadway siguen ofreciendo reembolsos y opciones de intercambios, ahora hasta el 6 de septiembre.

El regreso implicaría además toda una logística de acceso y permanencia en las salas y camerinos, que aún no ha sido anunciada.

“Si bien a todos los espectáculos de Broadway les encantaría reanudar las presentaciones lo antes posible, debemos garantizar la salud y el bienestar de todos los que vienen al teatro, detrás y frente a la cortina, antes de que los espectáculos puedan regresar”, afirmó St. Martin.

“Los miembros de la Liga de Broadway está trabajando en cooperación con los sindicatos de teatro, funcionarios gubernamentales y expertos en salud para determinar las formas más seguras de reiniciar nuestra industria”, agregó la presidenta de TBL, recordando que ellos son “una parte vital de la economía y el espíritu de la ciudad de Nueva York”.

El cierre inédito del 12 de marzo respondió a la prohibición de reunir a más de 500 personas en un mismo sitio.

La medida afectó a 31 producciones que ya estaban en cartelera y docenas más que se preparaban para abrir en la primavera, dijo TBL.

En tanto, la 74ta gala de los premios Tony, considerados los Óscars del teatro y prevista para el 7 de junio, siguen suspendidos sin fecha, como anunció el comité en marzo en un comunicado.

With the ongoing suspension of Broadway performances due to COVID-19 continuing until further notice, the Broadway League is updating information regarding ticket refunds and exchanges through September 6, 2020.https://t.co/vbFWXoFb17 pic.twitter.com/XWB8pdpIKz

— The Broadway League (@BroadwayLeague) May 12, 2020