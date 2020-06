Los autos más memorables de los años 70 y 80

View this post on Instagram

🇺🇸 1970 Plymouth Hemi Cuda Convertible – Only 21 produced . 🇨🇭Post free ads with the promo code FREE2020 (for garages → FREEPRO / unlimited number of ads) 👉🏼 https://docfernie.ch/ . Credit : mecum.com . #plymouth #plymouthcuda #plymouthcudaconvertible #plymouthhemicuda #plymouthhemicudaconvertible #hemi #1970plymouthhemicuda #1970plymouthhemicudaconvertible #v8 #mopar #moparmilitia #moparnation #musclecars #americanmuscle #americanmusclecars #puremuscle #uscars #rarecars #classiccars #docfernie