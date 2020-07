“20 segundos o más” te pone a bailar mientras te lavas las manos

El video es una iniciativa educativa de la organización Hip Hop Public Health para contrarrestar el aumento de COVID-19 en comunidades latinas de Estados Unidos

Tras la exitosa campaña educativa y de concienciación “20 Seconds or More” que llegó a más de 100 millones de personas cuando fue lanzada en abril en respuesta a la pandemia del Covid-19 en los Estados Unidos, la organización Hip Hop Public Health (HHPH) lanzó hoy la canción y video clip en español “20 segundos o más“, un trabajo artístico que mezcla estilos musicales latinos y ritmos del Hip Hop en pro de promover la práctica de lavarse las manos para detener la propagación del coronavirus

El objetivo de la campaña “20 segundos o más” es alentar e inspirar a los latinos a que sigan los protocolos higiénicos y ayuden a detener la expansión de este mortal virus que ha afectado de forma desproporcionada a comunidades de color en los Estados Unidos.

La iniciativa es dirigida por el Dr. Olajide Williams, Jefe de Personal del Departamento de Neurología del New York-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, y el artista Doug E. Fresh, ambos co-fundadores del HHPH; y Lori Rose Benson, la directora ejecutiva de HHPH. El apoyo filantrópico fue suministrado por la Fundación Bristol Myers Squibb y la Organización para el Logro Latino, un grupo de recursos humanos de Bristol Myers Squibb.

Según datos del Centro de Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), el porcentaje de latinos afectados por el coronavirus es prácticamente equivalente al de la comunidad blanca (alrededor del 34%), aunque los latinos representan una porción mucho más pequeña de la población. Solo en junio los casos de coronavirus entre latinos casi se triplicaron.

“Aunque los hispanos representan el 18% de la población de Estados Unidos, aproximadamente el 27% de las muertes causadas por el Covid-19 corresponde a esta comunidad, y esta disparidad crecerá mientras aumente la tasa de infección en este grupo,” dijo el Dr. Olajide Williams.

A un ritmo que recuerda a la popular tonada de “La Murga”, “20 segundos o más” es un tema original con versos escritos e interpretados por una nueva generación de artistas y músicos latinos, entre ellos: Dose, Fabián, Leisley y Toby Love.

“20 segundos o más” está acompañado por un video de cuatro minutos en el que destacan Doug E. Fresh, rapero pionero y defensor civil de la salud pública, junto a más de 20 artistas, influencers, trabajadores del sector de la salud y activistas decididos a generar un cambio a través de la creación y la libre expresión.

En el video participan celebridades como Gloria Estefan, Emilio Estefan y Chris Tucker; el “Rey de los Ritmos Latinos” DJ TedSmooth; los artistas Lisa Lisa, George Lamond, Amara La Negra, Angie Rose, MJ Songstress (Melissa Jimenez) de The Voice, DJ Camilo and Tee, Freedom Williams, y el rapero N.O.R.E. (a.k.a. Víctor Santiago) de Capone-N-Noreaga; el Director Ejecutivo de The Universal Hip Hop Museum Rocky Bucano; el Presidente del Condado de El Bronx Rubén Díaz Jr.; el inspector y oficial al mando de la división 34 de la Policía de Nueva York Reymundo Mundo; el actor de “Love and Hip Hop New York” Jonathan Fernández; la dramaturga Hilary Bettis (autora de “72 miles to Go”); la periodista Liseth Pérez-Almeida, lla influencer Jennifer Mercedes; la estudiante y aspirante a cantante Amaya Murillo; entre otros.

“Lo que obtienes con 20 segundos o más es la expresión definitiva de los ritmos latinos y del mensaje que ofrece el Hip Hop. DJ TedSmooth y yo hemos buscado a conciencia ese gancho universal e inequívocamente latino”, dijo Doug E. Fresh. “Las trompetas remiten a «La Murga», el clásico tema de Willie Colón y Héctor Lavoe. Este contagioso gancho, combinado con la información presente en la letra de la canción, definitivamente llevará a la gente a bailar y, esperamos, a adherirse a la esperanza, a la vitalidad y al cuidado sí mismos y de los demás”.

Aunque la campaña se enfoca en las comunidades de Estados Unidos, HHPH hará llegar la campaña a países de América Latina también afectados por el virus.

“Desde nuestra fundación hace 16 años, Hip Hop Public Health se ha dedicado a la creación de contenidos culturales basados en la ciencia y la investigación, con el fin de propiciar cambios positivos en la salud de comunidades que durante mucho tiempo han sido ignoradas o servidas inadecuadamente,” dice Lori Rose Benson, Directora Ejecutiva de Hip Hop Public Health. “20 segundos o más responde a una evidente necesidad de información clara y persuasiva para reducir la propagación del coronavirus. La campaña motiva a personas bilingües e hispanohablantes a unirse al movimiento por detener el virus. La canción es una plataforma para generar acción y salvar vidas, y a darles a los latinos, y a todos nosotros, la oportunidad de usar el poder de la música por el bien de la salud colectiva”.

Además de la canción y el video, HHPH ha creado múltiples alternativas para que el público se involucre en el movimiento “20 segundos o más”. Durante el verano, HHPH sostendrá una serie de eventos virtuales en lugares que han sido gravemente afectados, incluyendo Nueva York, Miami, Houston y Puerto Rico. Los eventos se llevarán a cabo con el apoyo de organizaciones culturales y profesionales tales como el Museo del Hip Hop y la Asociación de Relaciones Públicas Hispánicas, así como de diversos medios de comunicación.

El video “20 segundos o más” fue producido por IDEKO, una agencia de producción experimental en la ciudad de Nueva York. Para más información, visite www.hhph.org y siga al HHPH en las redes sociales a través de @hhphorg #20segundosOMas.