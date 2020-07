American Airlines cancela el único vuelo entre Miami y Barcelona

La compañía retomará otras rutas a partir de verano de 2021, pero no ha dicho nada sobre Miami-Barcelona

La compañía aérea American Airlines ha confirmado que no tiene previsto volver a reiniciar operaciones con la ciudad de Barcelona hasta, por lo menos, el verano de 2021.

La aerolínea se ha visto obligada a tomar esta decisión por la pandemia del coronavirus que ha afectado especialmente al sector aeronáutico que ha quedado prácticamente paralizado por el cierre de fronteras.

La empresa señaló que se retomarán los vuelos desde el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago y desde el John F. Kennedy de Nueva York. En el mismo comunicado, según recogen algunos medios españoles como La Vanguardia, el trayecto entre Barcelona y Charlotte (Carolina del Norte) va a quedar cancelado y no está previsto que se reinicie.

Sin vuelo BCN-MIA

El trayecto entre Miami y Barcelona era uno de los más populares ya que muchos estadounidenses iban a la capital catalana para agarrar un crucero en la ciudad. También, al revés ya que muchos turistas españoles y europeos tomaban ese vuelo para pasar unos días de vacaciones aprovechando el buen tiempo.

Pero la compañía aérea no ha confirmado nada al respecto sobre los planes que tiene con ese vuelo y, por el momento, no dan detalles sobre si se mantendrá o no esta conexión.

A principios de mayo, se anunció que se retomarían los vuelos a partir de octubre de este año. Sin embargo, ante la gravedad de la crisis sanitaria sus directivos han decidido poner en pausa esta ruta, al menos por ahora.

Era el único vuelo que hacía este trayecto ya que Norwegian Airlines también había cancelado este trayecto.

American Airlines ha confirmado que para verano de 2021 también retomará los vuelos entre Nueva York y Filadelfia con Madrid.