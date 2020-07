Ana Brenda Contreras reflexiona y se pone una peluca morada

View this post on Instagram

Siempre he pensado que si yo nunca tuve que sentarme un día con mis papás o amigos y decirles : “les quiero decir que me gusta esto O lo otro “ Por que mi preferencia era lo “ normal” o lo “socialmente aceptable”. Lo menos que puedo hacer por los que han tenido que hacerlo o tienen el valor de hacerlo ( aunque no necesitas salir del closet para ser válido ) es darles TODO MI RESPETO Y APOYO. Además aceptémoslo, la vida es mejor y más bonita gracias a ustedes ❤️ A vivir con Orgullo! 🌈 #FelizOrgullo I’ve always felt that if I Didn’t had to go thru having to sit down with my parents or friends and be like : “Hey listen guys turns out I like this or that ” Because my sexual preference was “normal” or “socially acceptable” the least I can do is give all my love and support to those who had to and have the courage to do so ( I don’t think you necessarily need to come out the closet to be valid tho) And let’s just face it , life is better and prettier with LGBTQ ❤️ LIVE WITH PRIDE 🌈 #HappyPride