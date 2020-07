Chime lanza una tarjeta ideal para crear tu puntaje de crédito

El banco Chime estrenó una nueva tarjeta de crédito que permite a los clientes gastar sólo los recursos que se encuentran en una cuenta alterna donde los clientes construyen su historial crediticio.

Con la nueva tarjeta de crédito Visa de Chime Credit Builder, los clientes podrán transferir fondos de una cuenta de gastos a una tarjeta Visa de Credit Builder.

A diferencia de una tarjeta de crédito tradicional que permite excederte en las compras, la cuenta de Chime solo te permite gastar los recursos que están respaldados en tu tarjeta de débito.

It’s finally here. 😝 Starting today, members can sign up to join our Credit Builder waitlist! 🎉 Our no fee, 0% APR secured credit card helps build your credit on everyday purchases — things like gas, groceries, bills and subscriptions can all count towards your credit score. pic.twitter.com/dFj5LYXe2R

— Chime (@Chime) June 30, 2020