Elon Musk se deshace de cuatro de sus mansiones valuadas en $62.5 millones de dólares

El magnate sudafricano Elon Musk, quien en mayo puso a la venta gran parte de sus mansiones, habría llegado a un acuerdo para deshacerse de cuatro de ellas, cuyo valor asciende a los $62.5 millones de dólares.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020