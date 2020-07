Mike Tyson se fue de fiesta con Donald Trump y 19 mujeres cuando cumplió 30 años 

Cuando Mike Tyson cumplió 30 años, en el año 1996, festejó al lado de Donald Trump, 13 chefs y 19 mujeres en su mansión.

En su libro “Undisputed Truth”, Tyson escribió sobre “gastar una fortuna volando con amigos de todo el país y ponerlos a todos en un hotel cercano”.

Tyson escribió: “Teníamos 13 chefs diferentes, cada uno cocinando en su propia cocina”.

“Todos, desde Oprah hasta Donald Trump, Jay-Z y proxenetas callejeros… Había un tipo que hacía puros a mano.”

